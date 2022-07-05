Так, теперь покупатели могут не только закупаться любимыми продуктами в супермаркетах Biedronka, но и приобрести модную одежду из коллекции Biedronka Fan Collection в дисконт-магазинах сети.
Это интересно Сегодня модно быть здоровым: история юной украинки, основавшей сеть салонов массажа в Варшаве
Что известно о Biedronka Fan Collection
В первую в истории Biedronka линейки одежды входят толстовки, кроссовки, футболки, а также шлепанцы и носки. Представители компании ожидают, что именно носки и шлепки станут хитом коллекции. Все вещи выполнены в фирменных цветах Biedronka – желтый и красный.
Мы наблюдали за тенденциями на протяжении многих лет и сейчас отвечаем на спрос и замечания наших клиентов. Создание собственной линии одежды стало нашим естественным шагом в развитии предлагаемого нами ассортимента. Мы уверены, что одежда линии Fan Collection, созданной наподобие уличной одежды, станет хитом летнего сезона,
– говорит Петр Конопко, коммерческий директор Biedronka.
Какие цены на мерч от Biedronka
- Две пары носков – 14,99 злотых;
- Летние шлепанцы – 29,99 злотых;
- Фирменная футболка – 24,99 злотых;
- Толстовка с капюшоном – 49,99 злотых;
- Кроссовки – 64,90 злотых.
В США возмущаются из-за неактивной помощи Европы Украине: смотрите видео