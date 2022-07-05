Так, теперь покупатели могут не только закупаться любимыми продуктами в супермаркетах Biedronka, но и приобрести модную одежду из коллекции Biedronka Fan Collection в дисконт-магазинах сети.

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Что известно о Biedronka Fan Collection

В первую в истории Biedronka линейки одежды входят толстовки, кроссовки, футболки, а также шлепанцы и носки. Представители компании ожидают, что именно носки и шлепки станут хитом коллекции. Все вещи выполнены в фирменных цветах Biedronka – желтый и красный.

Мы наблюдали за тенденциями на протяжении многих лет и сейчас отвечаем на спрос и замечания наших клиентов. Создание собственной линии одежды стало нашим естественным шагом в развитии предлагаемого нами ассортимента. Мы уверены, что одежда линии Fan Collection, созданной наподобие уличной одежды, станет хитом летнего сезона,

– говорит Петр Конопко, коммерческий директор Biedronka.

Какие цены на мерч от Biedronka

Две пары носков – 14,99 злотых;

Летние шлепанцы – 29,99 злотых;

Фирменная футболка – 24,99 злотых;

Толстовка с капюшоном – 49,99 злотых;

Кроссовки – 64,90 злотых.

Примите во внимание! Одежда из коллекции Biedronka Fan Collection будет доступна до окончания запасов. Количество ограничено.