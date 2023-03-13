Як пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, українські зарубіжні дипломатичні установи можуть користуватись Державним реєстром актів громадянського стану громадян. А це дає можливість українцям укладати чи розривати шлюб в інших країнах.

Читайте також Все, що треба знати про життя у Польщі: корисні відео на ютуб-каналі TransferGo

Що треба знати українцям про одруження за кордоном

Відтак, якщо українці, проживаючи на території іншої країни, вирішили одружитися, у такому випадку слід відвідати одну із закордонних дипустанов, які можуть вносити зміни до Державного реєстру актів цивільного стану. Ось перелік країн, де наразі доступні такі послуги:

Польща

Туреччина

Німеччина

Грузія

Казахстан

Дипломатичні установи України, які реєструють шлюб за кордоном:

посольства України в Грузії, Казахстані, Польщі, Туреччині та Німеччині;

генеральні консульства України в Кракові, Любліні, Вроцлаві (Польща);

генеральні консульства України в Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені (Німеччина);

генеральне консульство України в Стамбулі (Туреччина);

консульства України в Гданську (Польща) та в Анталії (Туреччина).

Очікується, що перелік закордонних дипломатичних установ, де буде можливою реєстрація актів цивільного стану, збільшуватиметься.