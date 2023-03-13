Как пишет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, украинские зарубежные дипломатические учреждения могут пользоваться Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. А это позволяет украинцам заключать или расторгать брак в других странах.

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Что нужно знать украинцам о браке за границей

Следовательно, если украинцы, проживая на территории другой страны, решили жениться, в таком случае следует посетить одно из зарубежных дипучреждений, которые могут вносить изменения в Государственный реестр актов гражданского состояния. Вот перечень стран, где доступны такие услуги:

Польша

Турция

Германия

Грузия

Казахстан

Дипломатические учреждения Украины, регистрирующие брак за границей:

посольства Украины в Грузии, Казахстане, Польше, Турции и Германии;

генеральные консульства Украины в Кракове, Люблине, Вроцлаве (Польша);

генеральные консульства Украины в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене (Германия);

генеральное консульство Украины в Стамбуле (Турция);

консульства Украины в Гданьске (Польша) и Анталии (Турция).

Ожидается, что перечень иностранных дипломатических учреждений, где будет возможна регистрация актов гражданского состояния, будет увеличиваться.