Так, у місцевому закладі з'явилися такі інноваційні "працівники". Йдеться про варшавську піцерію Pizza Hut Zodiak, що розташована на вулиці Widok, 26. Там почали працювати роботи-кішки BellaBot, що виконують обов'язки офіціантів.

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BellaBot можуть самостійно подавати відвідувачам їхні замовлення. Кожен з роботів може легко перевозити за раз до 40 кілограмів їжі. Нові "працівники" обережно маневрують між столиками та нікого при цьому не зачіпають. Крім цього, що такі "офіціанти" можуть принести страви, вони ще розсаджують гостей за вільними столиками.

Дивіться, як працюють роботи-офіціанти у Pizza Hut Zodiak:

Ба більше, BellaBot не лише виглядають як коти, а й видають відповідні звуки – роботи нявкають, коли їх почухати за вушком або ж погладити.

За словами представників Pizza Hut Zodiak, до роботи залучили одразу двох роботів. Вони вдало співпрацюють з персоналом, розвантажуючи інших офіціантів.

Поки що машини на стадії тестування, але ми вже бачимо, що вони викликають усмішки на обличчях наших гостей. Водночас роботи реально скорочують час обслуговування клієнта,

– додали у Pizza Hut Zodiak.

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