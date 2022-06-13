Так, в местном заведении появились такие инновационные "работники". Речь идет о варшавской пиццерии Pizza Hut Zodiak, расположенной на улице Widok, 26. Там начали работать работы-кошки BellaBot, исполняющие обязанности официантов.

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BellaBot могут самостоятельно подавать посетителям их заказы. Каждый робот может легко перевозить за раз до 40 килограммов пищи. Новые "работники" осторожно маневрируют между столиками и никого при этом не затрагивают. Помимо того, что такие "официанты" могут принести блюда, они еще и рассаживают гостей за свободными столиками.

Смотрите, как работают роботы-официанты в Pizza Hut Zodiak:

Более того, BellaBot не только выглядят как коты, но и издают соответствующие звуки – работы мяукают, когда их почесать за ушком или погладить.

По словам представителей Pizza Hut Zodiak, к работе привлекли сразу двух роботов. Они успешно сотрудничают с персоналом, разгружая других официантов.

Пока что машины на стадии тестирования, но мы уже видим, что они вызывают улыбки на лицах наших гостей. Вместе с тем, работы реально сокращают время обслуживания клиента,

– добавили в Pizza Hut Zodiak.