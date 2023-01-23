Так, міграційна служба Фінляндії оголосила, що автоматично продовжує посвідки на тимчасове проживання для українських біженців. Нова дата закінчення терміну – 4 березня 2024 року.

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Біженцям з України не потрібно обмінювати документи на нові після спливу терміну дії, оскільки їх буде продовжено автоматично до зазначеної дати.

Зазвичай ті, хто хоче продовжити дозвіл на проживання, повинні подати заяву. Тепер, коли до закону щодо цих дозволів внесено зміни, ми можемо продовжити дозволи, не вимагаючи від них жодних дій,

– заявила Мінна Серрадж, регіональний керівник відділу надання притулку.

Інформацію про автоматичне продовження посвідки надішлють листом, а якщо у Міграційної служби країни є номер телефону, також текстовим повідомленням.