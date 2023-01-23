Фінляндія продовжила тимчасовий захист для українців
Так, міграційна служба Фінляндії оголосила, що автоматично продовжує посвідки на тимчасове проживання для українських біженців. Нова дата закінчення терміну – 4 березня 2024 року.
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Біженцям з України не потрібно обмінювати документи на нові після спливу терміну дії, оскільки їх буде продовжено автоматично до зазначеної дати.
Зазвичай ті, хто хоче продовжити дозвіл на проживання, повинні подати заяву. Тепер, коли до закону щодо цих дозволів внесено зміни, ми можемо продовжити дозволи, не вимагаючи від них жодних дій,
– заявила Мінна Серрадж, регіональний керівник відділу надання притулку.
Інформацію про автоматичне продовження посвідки надішлють листом, а якщо у Міграційної служби країни є номер телефону, також текстовим повідомленням.
Водночас, зазначається, що нові документи видаватимуть одразу з новим терміном дійсності. Разом з тим карту-посвідку на проживання (oleskelulupakortti) за стандартною схемою слід поновлювати, коли термін дії закінчується. Однак біженці з нашої країни можуть користуватися старими документами – за наявності тимчасового захисту.
За бажанням, дозвіл на проживання з оновленими датами можна замовити в онлайн-сервісі Enter Finland з 25 січня 2023 року. Втім, наголосимо, це необов'язково, оскільки можна використовувати стару картку.
Українці можуть отримати постійну прописку у муніципалітеті проживання
Міграційна служба Фінляндії також нагадує, що з 1 березня українські біженці матимуть можливість подати заяву на проживання в муніципалітеті на підставі одного року проживання в країні.
У такому випадку вони отримають ті ж права, послуги та обов'язки, як і постійні жителі Фінляндії, однак втратять право на послуги приймальних центрів.