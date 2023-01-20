Поїздки в нічних потягах стають все популярнішими серед жителів Фінляндії. Тож у Škoda Group нові пасажирські вагони розробили таким чином, аби купе максимально нагадували комфортабельні готельні номери.

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Двоповерхові вагони входитимуть до складу потягів, які курсують вже існуючими нічними маршрутами – з Гельсінкі, Турку та Тампере в Оулу, Рованіємі, Кеміярві і Коларі.

У Škoda показали, як виглядатимуть двоповерхові спальні вагони для Фінляндії:

Як будуть облаштовані фінські спальні вагони

Європейський ринок переживає новий бум подорожей на нічних поїздах, коли можна легко та зручно сісти на потяг у своєму рідному місті та вранці прокинутися свіжим і бадьорим у пункті призначення. Відтак, нові спальні фінські вагони будуть створені не лише для затишного відпочинку, а й для комфортної роботи за потреби.

Спальні вагони за рівнем комфорту можна порівняти з готельними номерами. Усі купе обладнають туалетними кімнатами, причому в деяких із них будуть душові кабіни. А в сімейних варіаціях можна буде розмістити дитяче ліжко.

Нові вагони привносять комфорт, задоволення та простоту подорожей на нічних поїздах – це зручна та приваблива альтернатива автомобільним поїздкам та авіаперельотам. Наша концепція нічного поїзда для VR Group – це поєднання комфорту та функціональності,

– заявили в Škoda Group.

Крім цього, спальні вагони будуть доповнені вантажними вагонами, що дозволить пасажирам одночасно перевозити свій автомобіль.

Візуалізація нових купейних вагонів для Фінляндії

Фото: Portal Kolejowy NaKolei

Фото: Portal Kolejowy NaKolei

Фото: Portal Kolejowy NaKolei

Фото: Portal Kolejowy NaKolei

Фото: Portal Kolejowy NaKolei