Так, миграционная служба Финляндии объявила, что автоматически продлевает виды на временное проживание для украинских беженцев. Новая дата истечения срока – 4 марта 2024 года.

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Беженцам из Украины не нужно обменивать документы на новые после истечения срока действия, поскольку они будут продлены автоматически до указанной даты.

Обычно те, кто хочет продлить вид на жительство, должны подать заявление. Теперь, когда в закон об этих разрешениях внесены изменения, мы можем продлить разрешения, не требуя от них никаких действий,

– заявила Минна Серрадж, региональный руководитель отдела предоставления убежища.

Информацию об автоматическом продлении вида отправят письмом, а если у Миграционной службы страны есть номер телефона, также текстовым сообщением.