Однако оправдывает ли большая зарплата сложность работы – попытаемся разобраться.

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Разнообразие строительных профессий в Австрии

Разнообразие вакансий в строительной отрасли действительно довольно многообразно. К тому же работа найдется буквально для всех: и для физического работника, и для строительного специалиста. Существует около десятка профессий, связанных со строительством, в частности:

рабочий;

столяр;

строительный электрик;

слесарь строительных конструкций;

каменщик;

кровельщик.

Как выглядит работа на стройке

Строительные работы бывают двух видов:

сезонные – это преимущественно работы на открытом воздухе, строительство объекта должно быть завершено в течение определенного периода;

временные – компании нанимают строителей на постоянной основе, чтобы иметь проверенных работников для последующих проектов.

Время работы от 9 до 12 часов. К сожалению, в этом случае мы не можем говорить о 8-часовом рабочем дне. Чаще это работа 6 дней в неделю.

Обратите внимание! Во время работы на строительной площадке основным стимулом для иностранного работника является бесплатное проживание.

Сколько зарабатывает строитель в Австрии

Как и во многих европейских странах, в Австрии нет законодательно установленной минимальной заработной платы. Средняя зарплата в Австрии оценивается в 3500 – 4000 евро в месяц без отчисления налогов и других удержаний.

Например, работая столяром в Австрии, вы можете заработать примерно 3000 – 4000 евро. А зарплата каменщика или строительного электрика начинается от 3500 евро.

В целом же зарплата зависит от:

города или региона трудоустройства;

рабочего места;

опыта;

ваших навыков.



Зарплата строителей в Австрии / Фото Europa jobs

Заметим, что в Польше рабочим строительной отрасли платят от 3 до 10 тысяч злотых в месяц. То есть примерно 650 – 2177 евро.