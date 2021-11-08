Однако оправдывает ли большая зарплата сложность работы – попытаемся разобраться.

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Разнообразие строительных профессий в Австрии

Разнообразие вакансий в строительной отрасли действительно довольно многообразно. К тому же работа найдется буквально для всех: и для физического работника, и для строительного специалиста. Существует около десятка профессий, связанных со строительством, в частности:

  • рабочий;
  • столяр;
  • строительный электрик;
  • слесарь строительных конструкций;
  • каменщик;
  • кровельщик.

Как выглядит работа на стройке

Строительные работы бывают двух видов:

  • сезонные – это преимущественно работы на открытом воздухе, строительство объекта должно быть завершено в течение определенного периода;
  • временные – компании нанимают строителей на постоянной основе, чтобы иметь проверенных работников для последующих проектов.

Время работы от 9 до 12 часов. К сожалению, в этом случае мы не можем говорить о 8-часовом рабочем дне. Чаще это работа 6 дней в неделю.

Сколько зарабатывает строитель в Австрии

Как и во многих европейских странах, в Австрии нет законодательно установленной минимальной заработной платы. Средняя зарплата в Австрии оценивается в 3500 – 4000 евро в месяц без отчисления налогов и других удержаний.

Например, работая столяром в Австрии, вы можете заработать примерно 3000 – 4000 евро. А зарплата каменщика или строительного электрика начинается от 3500 евро.

В целом же зарплата зависит от:

  • города или региона трудоустройства;
  • рабочего места;
  • опыта;
  • ваших навыков.

Зарплата строителей в Австрии
Зарплата строителей в Австрии / Фото Europa jobs

Заметим, что в Польше рабочим строительной отрасли платят от 3 до 10 тысяч злотых в месяц. То есть примерно 650 – 2177 евро.