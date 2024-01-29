З Одеси запустять трансфер до аеропорту в Молдові: буде швидко проходити кордон

29 січня 2024, 20:10
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Джерело:

Одеська ОВА

В Україні планують запустити спеціальний трансфер з Одеси до Молдови. Він курсуватиме прямим рейсом до аеропорту Кишинева.

Таке рішення має зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в Україні. Як працюватиме трансфер Одеса – Молдова і хто зможе ним скористатися – читайте далі.

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З Одеси до Кишинева без черг

Про перший рейс, який курсуватиме від Одеси до молдовського аеропорту в Кишиневі, розповів очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, така поїздка загалом триватиме 4 години. Це завдяки пришвидшеним процедурам контролю на кордоні.

Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень,
— додали в Одеській ОВА.

Для реєстрації на цей трансфер будуть використовувати електронну систему. Пасажирам потрібно буде прикріпити копію квитка на літак із Кишинева. Також система вимагатиме у користувачів особисті дані та відомості про військовий облік.

Механізм роботи:

  • Спершу формуватимуть групи пасажирів за 2 – 3 дні до відправлення авіарейсів із Кишинева. Основні з них: Кишинів – Варшава, Кишинів – Відень, Кишинів – Стамбул.
  • Далі автобус із попередньо зареєстрованими пасажирами буде відправлятися з Одеси.
  • На кордоні обіцяють пришвидшене проходження митних та прикордонних процедур. За попередньою інформацією, автобус перебуватиме в зоні контролю не більш як пів години.

Загалом же поїздка з Одеси до аеропорту в Кишиневі триватиме 4 години. Поки що про точну дату запуску трансферу не йдеться, але в Одеській ОВА наголосили, що хочуть зробити це найближчим часом.

"‎Дерусифікований" аеропорт у Молдові

Міжнародний аеропорт Молдови нещодавно офіційно змінив авіаційний код. Це безпрецедентний випадок в авіації. Новий "‎дерусифікований" код аеропорту Кишинева – RMO. Саме він відображатиметься на всіх картах польотів і на кожному табло.

Код RMO розшифровується як "Республіка Молдова". Раніше в аеропорту Кишинева був шифр KIV. Його присвоїли через російськомовну назву міста "Кишинёв". Але відколи Молдова повернулася до румунської мови, назва її столиці пишеться як Chișinău, тому код летовища вирішили змінити.

Автор: Яна Лепка