Таке рішення має зменшити навантаження на контрольно-пропускних пунктах в Україні. Як працюватиме трансфер Одеса – Молдова і хто зможе ним скористатися – читайте далі.

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З Одеси до Кишинева без черг

Про перший рейс, який курсуватиме від Одеси до молдовського аеропорту в Кишиневі, розповів очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, така поїздка загалом триватиме 4 години. Це завдяки пришвидшеним процедурам контролю на кордоні.

Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень,

— додали в Одеській ОВА.

Для реєстрації на цей трансфер будуть використовувати електронну систему. Пасажирам потрібно буде прикріпити копію квитка на літак із Кишинева. Також система вимагатиме у користувачів особисті дані та відомості про військовий облік.

Механізм роботи:

Спершу формуватимуть групи пасажирів за 2 – 3 дні до відправлення авіарейсів із Кишинева. Основні з них: Кишинів – Варшава, Кишинів – Відень, Кишинів – Стамбул.

Далі автобус із попередньо зареєстрованими пасажирами буде відправлятися з Одеси.

На кордоні обіцяють пришвидшене проходження митних та прикордонних процедур. За попередньою інформацією, автобус перебуватиме в зоні контролю не більш як пів години.

Загалом же поїздка з Одеси до аеропорту в Кишиневі триватиме 4 години. Поки що про точну дату запуску трансферу не йдеться, але в Одеській ОВА наголосили, що хочуть зробити це найближчим часом.

"‎Дерусифікований" аеропорт у Молдові

Міжнародний аеропорт Молдови нещодавно офіційно змінив авіаційний код. Це безпрецедентний випадок в авіації. Новий "‎дерусифікований" код аеропорту Кишинева – RMO. Саме він відображатиметься на всіх картах польотів і на кожному табло.

Код RMO розшифровується як "Республіка Молдова". Раніше в аеропорту Кишинева був шифр KIV. Його присвоїли через російськомовну назву міста "Кишинёв". Але відколи Молдова повернулася до румунської мови, назва її столиці пишеться як Chișinău, тому код летовища вирішили змінити.