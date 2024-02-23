За 4 години до Кишинева: Україна за лічені дні запустить спеціальний аеротрансфер з Одеси

Україна запускає спеціальний аеротрансфер з Одеси до Кишинева. Він стартує вже 1 березня 2024 року. Це має суттєво полегшити життя українцям, які їдуть до Молдови, щоб скористатися послугами аеропорту у Кишиневі.

Тестовий рейс вже відбувся. Окрім того, відкрили реєстрацію на перший рейс.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєво зріс попит на маршрут Одеса-Кишинів. Українські аеропорти не працюють, тому люди часто користуються послугами аеропортів молдовської столиці.

Водночас люди часто ризикують спізнитися на літак. Причиною є певні затримки на КПП. Їх спричиняють черги для проходження митно-прикордонного контролю.

Доїхати можна буде за 4 години

Наголошують, що доїхати до Кишинева можна буде за 4 години. Зокрема, у цей час враховано проходження відповідних процедур на КПП. Зокрема, мовиться про КПП "Маяки – Паланка – Удобне". Повідомляють, що це має суттєво зекономити час для тих, хто квапиться.

Громадяни не витрачатимуть часу на кордоні, бо отримають змогу проїхати поза чергою. Автобуси підвозитимуть людей прямо до будівлі Кишинівського аеропорту. Звідти відходитимуть на Одесу,

– розповіли в ОВА.

Розклад:

08:00 Одеса (автостанція Старосінна) – аеропорт Кишинів

19:00 аеропорт Кишинів – Одеса (автостанція Старосінна).

Квиток коштуватиме 800 гривень. Для військових та їхніх рідних, людей з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій передбачена знижка 50%.