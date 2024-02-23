Тестовый рейс уже состоялся. Кроме того, открыли регистрацию на первый рейс.

Обратите внимание Ryanair запускает новые долгожданные маршруты

После начала полномасштабного вторжения России в Украину существенно вырос спрос на маршрут Одесса – Кишинев. Украинские аэропорты не работают, поэтому люди часто пользуются услугами аэропортов молдавской столицы.

В то же время люди часто рискуют опоздать на самолет. Причиной являются определенные задержки на КПП. Их вызывают очереди для прохождения таможенно-пограничного контроля.

Доехать можно будет за 4 часа

Отмечают, что доехать до Кишинева можно будет за 4 часа. В частности, в это время учтено прохождение соответствующих процедур на КПП. В частности, говорится о КПП "Маяки – Паланка – Удобное". Сообщают, что это должно существенно сэкономить время для тех, кто торопится.

Граждане не будут тратить времени на границе, потому что получат возможность проехать вне очереди. Автобусы будут подвозить людей прямо к зданию Кишиневского аэропорта. Оттуда будут отходить на Одессу,

– рассказали в ОВА.

Расписание:

08:00 Одесса (автостанция Старосенная) – аэропорт Кишинев

19:00 аэропорт Кишинев – Одесса (автостанция Старосенная).

Билет будет стоить 800 гривен. Для военных и их родных, людей с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий предусмотрена скидка 50%.