Авто в Німеччині: українцям доведеться пройти обов'язковий техогляд

В Німеччині запровадять обов'язковий техогляд автівок українців, які перебувають у країні понад рік. Обіцяють, що процедура буде спрощеною.

Українських біженців у Німеччині зобов'яжуть перевірити справність своїх авто. Зосередяться на безпечності машин для учасників дорожнього руху і дотриманні норм викидів в атмосферу. При цьому автівки будуть залишатися зареєстрованими в Україні.

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Техогляд замість реєстрації

Перевірка транспортних засобів відбудеться за спрощеною процедурою. Важливо, що українські авто не перевірятимуть на відповідність діючим у Німеччині і ЄС технічним вимогам, адже автомобілі і надалі будуть перебувати на обліку в Україні. Досі отримання сертифіката відповідності технічним нормам ЄС для українців було великою проблемою. І коштувало – немало, часом навіть сотні євро.

Без реєстрації – до 1 квітня

Остаточно погодити правила, за якими автомобілі українців із тимчасовим захистом можуть залишатися в Німеччині, обіцяють до 9 червня. Спершу федеральні землі окремо ухвалять та оприлюднять документ. Нові правила для автомобілів з України передбачають, що пільговий період без реєстрації буде продовжено до 1 квітня 2024 року.

Як зареєструвати авто в майбутньому

Наразі міністри транспорту федеральних земель Німеччини не визначили остаточну процедуру реєстрації для біженців. Але зазвичай така процедура проходить у кілька етапів, серед яких:

проходження технічного огляду; підтвердження наявності німецького страхового поліса; сплата щорічного автомобільного податку.

Авто з України потрібно також розмитнювати, але в разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання, заявник може бути звільнений від сплати мита.