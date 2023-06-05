Украинских беженцев в Германии обяжут проверить исправность своих авто. Будут смотреть на безопасность машины для участников дорожного движения и соблюдение норм выбросов в атмосферу. При этом автомобили будут оставаться зарегистрированными в Украине.

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Техосмотр вместо регистрации

Проверка транспортных средств пройдет по упрощенной процедуре. Важно, что украинские авто не будут проверять на соответствие действующим в Германии и ЕС техническим требованиям, ведь автомобили и дальше будут состоять на учете в Украине. До сих пор получение сертификата соответствия техническим нормам ЕС для украинцев было большой проблемой. И стоило немало, иногда даже сотни евро.

Без регистрации – до 1 апреля

Окончательно согласовать правила, по которым автомобили украинцев с временной защитой могут оставаться в Германии, обещают до 9 июня. Сначала федеральные земли отдельно примут и обнародуют документ. Новые правила для автомобилей из Украины предполагают, что льготный период без регистрации будет продлен до 1 апреля 2024 года.

Как зарегистрировать авто в будущем

Министры транспорта федеральных земель Германии не определили окончательную процедуру регистрации для беженцев. Но обычно такая процедура проходит в несколько этапов, среди которых:

прохождение технического осмотра; подтверждение наличия немецкого страхового полиса; уплата ежегодного автомобильного налога.

Автомобиль из Украины нужно также растаможивать, но в случае оформления по процедуре переезда на постоянное место жительства, заявитель может быть освобожден от уплаты пошлины.