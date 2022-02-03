За останніми даними Міністерства охорони здоров'я, лише на чеських підприємствах було виявлено понад 80 000 позитивних результатів тестування на COVID-19. 40% дорослого населення Чехії пройшли перевірку на зараження COVID-19. Попри ефективність такої профілактики, від неї у країні готові відмовитися вже найближчим часом.

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Коли скасують обов'язкове тестування на COVID-19 у школах та компаніях в Чехії

Міністр охорони здоров'я Властиміл Валек повідомив депутатів, що масові тестування на коронавірусу завершаться у п'ятницю, 18 лютого.

Сьогодні уряд ухвалив рішення, що останнє комплексне тестування для шкіл та роботодавців відбудеться 18 лютого. Ми маємо чіткий план, чітку стратегію – і це перший крок до зняття обмежень,

– висловився міністр.

Крім того, на засіданні було розглянуто питання про так званий робочий карантин, коли працівник може перебувати на своєму робочому місці при позитивному антигенному тесті на коронавірус (актуально для медичних та соціальних працівників з 17 січня). Уряд дійшов висновку, що роботодавці повинні використовувати цю можливість лише у крайніх випадках. Особливо стосується ситуацій, коли йдеться про серйозні загрози для пацієнтів або клієнтів соціальних служб.

Водночас міністр освіти Петро Газдик запропонував поширити цей специфічний вид адаптивного карантину на дитячі будинки чи освітні заклади. Уряд затвердив цю зміну.

COVID-19 у Чехії

Нагадуємо, що з початку пандемії коронавірусу у країні заразилися близько 3,1 мільйона жителів.

Померли від ускладнень, спричинених вірусом, понад 37 тисяч осіб.

У країні вакциновано 63,5% населення. Всього було введено 17,1 мільйона доз вакцин.

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