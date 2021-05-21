Обміняти українське посвідчення водія на британське можна без складання іспиту: деталі

Відтепер українці, які на законних підставах проживають на території Великої Британії, можуть обміняти українське водійське посвідчення на британське. Для цього не потрібно складати жодних повторних чи додаткових іспитів.

З 20 травня 2021 року Україну офіційно включено до переліку країн у Великій Британії, громадяни яких мають таке право. Нововведення регулюється актом "The Driving Licences (Exchangeable Licenses) Order 2021".

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Деталі нововведення

З моменту переїзду до Великої Британії і протягом 12 місяців українцям дозволено кермувати авто з посвідченням водія українського зразка. Після цього необхідно змінити документ на британський.

До сьогодні громадяни України змушені були складати іспит у Великій Британії, щоб отримати нове посвідчення, однак завдяки плідній співпраці міністерств обидвох країн, відтепер такої необхідності немає.

Процедура обміну може бути застосована як до, так і після 12-місячного терміну. На момент подачі заявки українське посвідчення повинно бути дійсним.

Як обміняти водійське посвідчення

Замовити та заповнити форму DVLA зразка D1. Надіслати її разом з українським посвідченням водія та підтвердженням оплати послуги на адресу, вказану у документі. Отримати нове водійське посвідчення британського зразка протягом 3 тижнів.

Вартість послуги обміну документів – 43 фунти стерлінгів.