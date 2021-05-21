С 20 мая 2021 года Украина официально включена в перечень стран в Великобритании, граждане которых имеют такое право. Нововведение регулируется актом "The Driving Licences (Exchangeable Licenses) Order 2021".

Интересно Беларусь вводит денежный сбор для тех, кто пересекает границу на автомобиле

Детали нововведения

С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев украинцам разрешено ездить на авто с удостоверением водителя украинского образца. После этого необходимо изменить документ на британский.

До сих пор граждане Украины вынуждены были сдавать экзамен в Великобритании, чтобы получить новое удостоверение, однако благодаря плодотворному сотрудничеству министерств обеих стран, теперь такой необходимости нет.

Процедура обмена может быть применена как до, так и после 12-месячного срока. На момент подачи заявки украинское удостоверение должно быть действительным.

Как обменять водительское удостоверение

Заказать и заполнить форму DVLA образца D1. Отправить ее вместе с украинским удостоверением водителя и подтверждением оплаты услуги по адресу, указанному в документе. Получить новое водительское удостоверение британского образца в течение 3 недель.

Стоимость услуги обмена документов – 43 фунта стерлингов.