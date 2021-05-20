Нововведення запроваджують відповідно до рішення Гомельської обласної Ради. Місцевий збір загалом вводиться на території Гомельської та Гродненської областей з 1 червня 2021 року до 1 січня 2023 року. Він стосується механічних транспортних засобів, що мають не менше чотирьох коліс і технічно допустима максимальна маса яких не перевищує 5 тонн, за винятком колісних тракторів і самохідних машин.

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Як відбуватиметься сплата збору

Ставка збору встановлена в розмірі 1 базової величини (29 білоруських рублів або понад 300 гривень).

Стягнення збору буде здійснюватися водієм в білоруських рублях. До перетинання кордону сплату слід здійснити в установі банку, а під час перетинання кордону це можна буде зробити безпосередньо в пункті пропуску.

Білоруська сторона зауважує, що збір слід сплатити до доходів відповідного обласного бюджету за місцем розташування пункту пропуску через кордон. В іншому випадку збір вважатиметься несплаченим.

У документі, що підтверджує сплату, повинні бути зазначені такі реквізити: прізвище платника (найменування юридичної особи), сума і дата оплати, реєстраційний номер транспортного засобу та призначення платежу. У разі оплати через інтернет-банкінг, чек можна пред'явити в паперовому або електронному вигляді.

Хто звільняється від сплати збору

Звільненими від сплати місцевого збору будуть особи, які прямують на транспортних засобах транзитом через територію Білорусі й громадяни Білорусі. Також іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Білорусі та прямують в Україну, щоб відвідати родичів, та інші особи, які мають таке право згідно з рішенням Гомельської обласної Ради.