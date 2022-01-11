Українців чекає можливість здійснювати обмін посвідчення водія за спрощеною процедурою. Так, обмін здійснюватиметься без необхідності проходження відповідних практичного та теоретичного іспитів. Рішення, нагадуємо, було підписано 20 липня 2021 року.

Цікаво Переваги, недоліки та ризики: як трудова міграція впливає на економіку України

Коли водії зможуть поміняти українські права на італійські

Міжурядова угода про спрощений механізм обміну національних посвідчень водія набуває чинности з 24 січня 2022 року. Про це повідомив Руслан Фуфалько, заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України.

Обмін водійських прав від зазначеної дати стане доступним для громадян України та Італії, які легально проживають на території обох країн. Отже, отримати чинні в Італії посвідчення зможуть українці, які:

живуть в Італії легально;

тривалість резиденції в Італії становить до 4 років;

мають дійсне українське посвідчення водія.

Якщо ж тривалість резиденції в Італії особи складає понад 4 роки, потрібно звертатися в автошколу або представництво Цивільної моторизації (Motorizzazione civile) для складання теоретичного і практичного іспиту.

Також вас може зацікавити сюжет 24 каналу про те, як водіїв змусять "перевзуватись" на законодавчому рівні: дивіться відео