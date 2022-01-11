Украинцев ждет возможность осуществлять обмен водительских удостоверений по упрощенной процедуре. Так , обмен будет осуществляться без необходимости прохождения соответствующих практического и теоретического экзаменов. Решение, напоминаем, было подписано 20 июля 2021 года .

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Когда водители смогут поменять украинские права на итальянские

Межправительственное соглашение об упрощенном механизме обмена национальных удостоверений водителя вступает в силу с 24 января 2022 года . Об этом сообщил Руслан Фуфалько , заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства внутренних дел Украины.

Обмен водительских прав от указанной даты станет доступен гражданам Украины и Италии, которые легально проживают на территории обеих стран. Следовательно, получить действующие в Италии удостоверения смогут украинцы, которые :

живут в Италии легально;

длительность резиденции в Италии составляет до 4 лет;

имеют действительное украинское водительское удостоверение.

Если же продолжительность резиденции в Италии составляет более 4 лет, нужно обращаться в автошколу или представительство Гражданской моторизации (Motorizzazione civile) для сдачи теоретического и практического экзамена.