Обмін досвідом: як українські пожежники співпрацюють з польськими колегами

Польська добровольча пожежна частина населеного пункту Кадлуб-Туравський співпрацює з українцями вже 4 роки. Нещодавно українські пожежники пройшли чергове навчання та практику в сусідній державі.

Поляки допомагали українцям у створенні підрозділу на Івано-Франківщині. Крім підготовки, українці від польських колег отримали обладнання в подарунок.

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Детальніше про співпрацю українських та польських пожежників

Добровольці з польського села Кадлуб-Туравський долучилися до організації пожежного підрозділу в Дубовиці, що в Івано-Франківській області.

Керівник пожежної охорони Анджей Латусек повідомив, що українські пожежники пройшли навчання у Польщі, а потім вогнеборці тренувалися застосовувати отримані теоретичні знання на практиці.

Бонусом від поляків пожежники з України отримали захисний вогнетривкий одяг, чоботи та шоломи. Устаткування вживане, але придатне для використання. Подарунок українцям зробив також мер Турави – костюм для видалення гнізд комах (наприклад, ос).