Поляки помогали украинцам в создании подразделения Ивано-Франковской области. Кроме подготовки, украинцы от польских коллег получили оборудование в подарок.

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Детальнее о сотрудничестве украинских и польских пожарных

Добровольцы из Кадлуб-Туравского присоединились к организации пожарного подразделения в Дубовице Ивано-Франковской области.

Руководитель пожарной охраны Анджей Латусек сообщил, что украинские пожарные прошли обучение в Польше, а затем пожарные тренировались применять полученные теоретические знания на практике.