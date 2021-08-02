Обкрадав місцевих через банкомат: у Польщі поліція затримала українця

У Вроцлаві затримали шахрая, який знімав гроші з чужих рахунків через банкомат за допомогою викраденого коду BLIK. Злочинцем виявився 20-річний громадянин України.

Тепер хлопця судитимуть за скоєне. Йому може загрожувати до 8 років ув'язнення.

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Про шахрайську схему

Зловмисники через Інтернет контактували з користувачами, які виставляли товари на продаж на одному з онлайн-порталів. Шахраї прикидалися, що їх цікавить покупка. Далі аферисти надсилали жертвам посилання на спеціальну сторінку, яка нагадувала онлайн-портал з опублікованим оголошенням. У такий спосіб їм вдавалося отримати дані особи для входу в її акаунт.

Викрадена персональна інформація дозволяла злочинцям отримати доступ до банківського рахунку жертви та до коду BLIK. Далі підозрювані за допомогою цих кодів знімали кошти з чужих рахунків через банкомат.



Коли українець таким чином знімав кошти в одному з банкоматів у Вроцлаві, його спіймали на гарячому. На момент затримання він встиг зняти 4 тисячі злотих (близько 28 тисяч гривень).

Наразі поліція розшукує інших причетних до цієї афери. Українцеві заборонили виїзд з Польщі до закінчення слідства. Є великі шанси того, що йому загрожує кілька років позбавлення волі.