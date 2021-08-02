Теперь парня будут судить за содеянное. Ему может грозить до 8 лет заключения.

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О мошеннической схеме

Злоумышленники через Интернет контактировали с пользователями, которые выставляли товары на продажу на одном из онлайн-порталов. Мошенники притворялись, что их интересует покупка. Далее аферисты присылали жертвам ссылки на специальную страницу, которая напоминала онлайн-портал по опубликованному объявлению. Таким образом им удавалось получить данные человека для входа в его аккаунт.

Похищенная персональная информация позволяла преступникам получить доступ к банковскому счету жертвы и к коду BLIK. Далее подозреваемые с помощью этих кодов снимали средства с чужих счетов через банкомат.



Когда украинец таким образом снимал средства в одном из банкоматов во Вроцлаве, его поймали с поличным. На момент задержания он успел снять 4 тысячи злотых (около 28 тысяч гривен).

Сейчас полиция разыскивает других причастных к этой афере. Украинцу запретили выезд из Польши до окончания следствия. Есть большие шансы того, что ему грозит несколько лет лишения свободы.