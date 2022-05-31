Обіцяють повернути кошти, якщо лайнер зникне: пасажирам пропонують круїз Бермудським трикутником

Бермудський трикутник, також відомий як Трикутник диявола, залишився загадкою, оскільки десятки кораблів і авіарейсів таємничо зникли в цьому регіоні. Зараз туди пропонують круїз.

Але запевняють клієнтів, що навіть, якщо їх лайнер зникне – гроші повернуть. Що ж, цікаво чи багато людей ризикне вирушити у таку небезпечну поїздку.

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Круїз Бермудським трикутником – у разі зникнення гроші повернуть

Американська туристична агенція "Ancient Mysteries Cruise" анонсувала круїз на норвезькому лайнері Prima для поціновувачів полоскотати нерви. Так, корабель вийде з Нью-Йорка і вирушить прямо до таємничого Бермудського трикутника.

Круїз по наймістичнішому місці Атлантичного океану обіцяють у березні 2023 року. При цьому пасажирам обіцяють, що вони отримають повне повернення коштів, якщо корабель зникне.

Не турбуйтеся про те, що ви зникнете в цьому турі до Бермудського трикутника. Це ймовірність дуже невелика. До того ж ваші гроші будуть повернуті,

– заспокоюють в компанії.

Щоправда, в мережі користувачі цікавляться, кому ж повернуть гроші – якщо лайнер пропаде разом із пасажирами. Але, здається, в компанії свої плани.

Згідно з рекламою, гості зможуть насолодитися ексклюзивним сутінковим круїзом Бермудським трикутником на човні зі скляним дном, супроводом гіда, якому можна поставити питання і отримати цікаві відповіді.

Бермудський трикутник: коротко

Розміщення в каюті в рамках туру(близько 53,5 тисяч гривень).

Бермудський трикутник або Трикутник Диявола розташований у Саргасовому морі в Атлантичному океані. Район обмежений трикутником з вершинами в Маямі, Бермудських островах та Сан-Хуані.

У 1945 році в цього районі загадково зникла ціла низка військових бомбардувальників. П'ять літаків зникли, а шостий літак, який вилетів на їх пошуки, також зник. Відтоді про загадкові зникнення в Бермудському трикутнику постійно писали прибічники теорій змови.

Причина зникнення залишилася нез'ясованою і пов'язана з погодними умовами та людськими помилками. Втім, прихильники теорії змови звинувачують у зникненнях надприродні причини та інопланетян. Але вчені наполягають на тому, що зникнення там відбуваються не частіше, ніж в інших місцях, і нічого містичного в цьому немає.