Но уверяют клиентов, что даже если их лайнер исчезнет – деньги вернут. Что ж, интересно много ли людей рискнут отправиться в такую ​​опасную поездку.

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Круиз Бермудским треугольником – в случае исчезновения деньги вернут

Американское туристическое агентство "Ancient Mysteries Cruise" анонсировало круиз на норвежском лайнере Prima для ценителей пощекотать нервы. Так, корабль выйдет из Нью-Йорка и отправится прямо в таинственный Бермудский треугольник.

Круиз по самому мистическому месту Атлантического океана обещают в марте 2023 года. При этом пассажирам обещают, что они получат полный возврат средств, если корабль исчезнет.

Не беспокойтесь о том, что вы исчезнете в этом туре в Бермудский треугольник. Эта вероятность очень невелика. К тому же ваши деньги будут возвращены,

– успокаивают в компании.

Правда, в сети пользователи интересуются, кому же вернут деньги, если лайнер пропадет вместе с пассажирами. Но, кажется, у компании свои планы.

Согласно рекламе, гости смогут насладиться эксклюзивным сумеречным круизом Бермудским треугольником на лодке со стеклянным дном, сопровождением гида, которому можно задать вопросы и получить интересные ответы.

Обратите внимание! Размещение в каюте в рамках тура стоит 1 450 фунтов стерлингов (около 53,5 тысячи гривен).

Бермудский треугольник: коротко

Бермудский треугольник или Треугольник дьявола расположен в Саргассовом море в Атлантическом океане. Район ограничен треугольником с вершинами в Майами, Бермудских островах и Сан-Хуане.

В 1945 году в этом районе загадочно исчез целый ряд военных бомбардировщиков. Пять самолетов исчезли, а шестой самолет, вылетевший на их поиски, тоже исчез. С тех пор о загадочных исчезновениях в Бермудском треугольнике постоянно писали сторонники теорий заговора.

Причина исчезновения осталась невыясненной и связана с погодными условиями и человеческими ошибками. Впрочем, сторонники теории заговора обвиняют в исчезновениях сверхъестественные причины и инопланетян. Но учёные настаивают на том, что исчезновения там происходят не чаще, чем в других местах, и ничего мистического в этом нет.