В этом убедились в городе Ровиго. Там недавно оштрафовали двух человек, которые пренебрегли правилами.

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О штрафах в итальянском городе

В одной из пиццерий в городе Ровиго контролеры обнаружили мужчину, который обедал без соответствующего документа. Посетителю заведения выписали штраф в размере 400 евро (около 12 800 гривен).

Более того, финансовую ответственность понес и владелец пиццерии, который вовремя не позаботился о безопасной проверке клиентов. Его оштрафовали на сумму 1 000 евро (примерно 31 700 гривен).