Його реконструкція обійшлася приблизно у 8 мільярдів доларів. Раніше, у 2014 році, тодішній віце-президент Джо Байден році назвав цей аеропорт "якоюсь країною третього світу". А тепер аеропорт LaGuardia оснащений сучасним терміналом.

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Новий термінал аеропорту LaGuardia в Нью-Йорку

Термінал C Delta площею 1,3 мільйона квадратних футів та вартістю 4 мільярди доларів розпочне польоти в суботу з 37 нових виходів. Delta, найбільший перевізник LaGuardia, цього літа виконує 255 рейсів щодня до 70 міст.

Виконавчий директор Адміністрації порту Нью-Йорка та Нью-Джерсі Рік Коттон сказав, що LaGuardia перетворилася з "найбільш поганого аеропорту в країні" на об'єкт світового класу.



Популярний манхеттенський ресторан Bubby's відкрився в LaGuardia / Фото Bloomberg

Новий термінал LaGuardia включає в себе найбільший зал відпочинку в аеропорту Delta, Sky Club площею 34 000 квадратних футів з панорамним видом, який після завершення роботи зможе вмістити майже 600 осіб.



Зал очікування в новому терміналі аеропорту / Фото Delta News Hub​



Аеропорт LaGuardia провів реконструкцію одного із терміналів / Фото CNN

Зауважимо, у 2021 році LaGuardia був 25-м найбільш завантаженим аеропортом США, який обслуговував 7,8 мільйона пасажирів. Можливо, цього року такий потік покращиться, адже авіакомпанії прогнозують рекордний попит на подорожі цього літа. Оскільки американці, які відкладали поїздки під час COVID-19, повертаються в небо.