Его реконструкция обошлась примерно в 8 миллиардов долларов. Ранее, в 2014 году, тогдашний вице-президент Джо Байден назвал этот аэропорт "какой-то страной третьего мира". А теперь аэропорт LaGuardia оснащен современным терминалом.

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Новый терминал аэропорта LaGuardia в Нью-Йорке

Терминал C Delta площадью 1,3 миллиона квадратных футов и стоимостью 4 миллиарда долларов начнет полеты в субботу с 37 новых выходов. Delta, крупнейший перевозчик LaGuardia, этим летом выполнит 255 рейсов ежедневно в 70 городов.

Исполнительный директор Администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси Рик Коттон сказал, что LaGuardia превратился из "самого плохого аэропорта в стране" в объект мирового класса.

Популярный манхэттенский ресторан Bubby's открылся в LaGuardia / Фото Bloomberg

Новый терминал LaGuardia включает в себя самый большой зал отдыха в аэропорту Delta, Sky Club площадью 34 000 квадратных футов с панорамным видом, который по завершении работы сможет вместить почти 600 человек.



Зал ожидания в новом терминале аэропорта​ / Фото Delta News Hub​



А эропорт LaGuardia провел реконструкцию одного из терминалов / Фото CNN

Заметим, в 2021 году LaGuardia был 25-м самым загруженным аэропортом США, обслуживавшим 7,8 миллиона пассажиров. Возможно, в этом году такой поток улучшится, ведь авиакомпании прогнозируют рекордный спрос на путешествия этим летом. Поскольку американцы, откладывавшие поездки в COVID-19, возвращаются в небо.