Жителі міста розкритикували: Нью-Йорк змінив лого вперше з 1970-х

Слоган "Я люблю Нью-Йорк" був придуманий у 1977 році дизайнером, засновником журналу New York Magazine Мілтоном Глейзером. Тоді штат переживав глибоку економічну кризу і рекламна кампанія "I ♥ NY" допомогла її побороти.

Вона розповідала про природу та культуру штату Нью-Йорк – від Ніагарського водоспаду до Бродвею – та просувала туризм у регіоні. Зараз лого вирішили дещо видозмінити.

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"We NYC": що треба знати

Відтепер "Я люблю Нью-Йорк" замінять на "Ми любимо Нью-Йорк". Кампанію створив дизайнер та артдиректор Грем Кліффорд. У новому логотипі з'явилася літера "С": тепер він орієнтується не на весь штат, а саме на New York City.

Ми хотіли, щоб новий логотип посилався на оригінальний знак, але підштовхував його в іншому напрямку,

– сказав художник.

Він також повідомив, що новий шрифт натхненний тими, які використовуються в нью-йоркському метро: "Система метро – це вени або серце міста, що б'ється".

Такий вигляд має новий логотип / Фото Palasatka

Як говорить сайт нової концепції, це не просто логотип, а ціла кампанія, яка включатиме:

рекламу,

акцію з прибирання міста,

можливості для волонтерів,

святкування Дня Землі,

спеціальний Instagram-акаунт,

конкурс для музикантів тощо.



Нью-Йорк змінив лого вперше з 1970-х / Фото Palasatka

Містяни незадоволені такою зміною

Новий дизайн викликав бурхливе обговорення у соцмережах: хоч кампанія була покликана об'єднати всіх мешканців цього галасливого мегаполіса, поки вони об'єдналися лише в тому, що логотип їм не подобається.

У Twitter його називають "вульгарним", "непростимо поганим у всьому" і навіть "образою цього великого міста".

Ми любимо критиків, навіть якщо їм не подобається наш логотип. Ми запустили кампанію про оптимізм і громадянську дію, про яку заговорило все місто. Тепер, коли привернули увагу, настав час вживати заходів,

– відреагували на критику творці кампанії.

До слова, журнал New York Magazine також заявив: "Новий рекламний логотип Нью-Йорка – відстій".