Вона розповідала про природу та культуру штату Нью-Йорк – від Ніагарського водоспаду до Бродвею – та просувала туризм у регіоні. Зараз лого вирішили дещо видозмінити.
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"We NYC": що треба знати
Відтепер "Я люблю Нью-Йорк" замінять на "Ми любимо Нью-Йорк". Кампанію створив дизайнер та артдиректор Грем Кліффорд. У новому логотипі з'явилася літера "С": тепер він орієнтується не на весь штат, а саме на New York City.
Ми хотіли, щоб новий логотип посилався на оригінальний знак, але підштовхував його в іншому напрямку,
– сказав художник.
Він також повідомив, що новий шрифт натхненний тими, які використовуються в нью-йоркському метро: "Система метро – це вени або серце міста, що б'ється".
Такий вигляд має новий логотип / Фото Palasatka
Як говорить сайт нової концепції, це не просто логотип, а ціла кампанія, яка включатиме:
- рекламу,
- акцію з прибирання міста,
- можливості для волонтерів,
- святкування Дня Землі,
- спеціальний Instagram-акаунт,
- конкурс для музикантів тощо.
Нью-Йорк змінив лого вперше з 1970-х / Фото Palasatka
Містяни незадоволені такою зміною
Новий дизайн викликав бурхливе обговорення у соцмережах: хоч кампанія була покликана об'єднати всіх мешканців цього галасливого мегаполіса, поки вони об'єдналися лише в тому, що логотип їм не подобається.
У Twitter його називають "вульгарним", "непростимо поганим у всьому" і навіть "образою цього великого міста".
Ми любимо критиків, навіть якщо їм не подобається наш логотип. Ми запустили кампанію про оптимізм і громадянську дію, про яку заговорило все місто. Тепер, коли привернули увагу, настав час вживати заходів,
– відреагували на критику творці кампанії.
До слова, журнал New York Magazine також заявив: "Новий рекламний логотип Нью-Йорка – відстій".