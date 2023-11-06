Закрили школи та обмежили рух авто: яке місто у світі має найбільш забруднене повітря

Індійське місто Нью-Делі знову очолило рейтинг найзабрудненіших міст світу. Зараз там настільки важко дихати, що влада тимчасово закрила школи та просить людей за можливості залишатися вдома.

Рейтинг забруднення повітря складає швейцарська організація IQAir, яка моніторить контроль викидів.

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Рівень – "‎небезпечний"

На момент написання цього матеріалу, у рейтингу IQAir показник забруднення повітря індійської столиці складає 467. Цей рівень позначають як "‎небезпечний". Зараз Нью-Делі – це єдине місто на планеті, яке має показник такого рівня.

На другому місці у рейтингу з великою різницею місто Лахор у Пакистані. Його рівень забруднення повітря на позначці 281 ("‎дуже нездоровий"). А на третій сходинці також пакистанське місто Карачі з показником 205.

До речі, станом на 6 листопада, Київ у цьому рейтингу аж на 105 місці. Рівень забруднення повітря в столиці України сягає 8 балів. А це дуже хороший і безпечний показник.

IQAir оновлюють інформацію про чистоту повітря в режимі реального часу. Рівень від 0 до 50 вважається хорошим, а от показники між 400 і 500 – мають негативний вплив на здоров'я людей і є особливо небезпечними для тих, хто має захворювання.

Як намагаються покращити ситуацію

В індійській столиці вживають особливих заходів, щоб зменшити рівень забруднення повітря. Для цього влада вже перекрила в'їзд для вантажівок та комерційних автомобілів. Можливість проїхати залишили тільки для електромобілів та машин на стисненому газі. Також у місті не можна проводити жодних будівельних робіт.

50% офісних працівників перевели на дистанційну роботу, щоб зменшити кількість автомобілів на дорогах у пікові години.

Також до 10 листопада закриті всі школи у Нью-Делі. Повітря зараз є вкрай токсичним і забрудненим, тому всіх, хто має змогу не виходити, просять залишатися вдома.

Мілан забороняє машини в центрі міста

Мілан є одним із найбільш забруднених міст в Європі. Тут рівень якості повітря в 4 рази нижчий за норму. Щоб покращити ситуацію, планують з 2024 року закрити центр міста для автомобілів.

Мер Мілана, Джузеппе Сала, хоче зробити місто більш екологічним, адже тут проживають 1,4 мільйона жителів. Крім того, Мілан є популярною локацією для туристів, які приїжджають сюди на вікенд або за покупками.

Для контролю за дотриманням цих правил планується встановити камери вздовж вулиці Корсо Венеція. Водії, які будуть порушувати заборону, отримають штрафи. Виняток зроблять для мешканців із власними гаражами, а також таксі та громадського транспорту.

Раніше про свої плани заборонити автівки в центрі міста заявили й у Стокгольмі.