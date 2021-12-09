Нуль відходів: як українці створили екологічний бізнес в Польщі

Рух zero waste (нуль відходів) стає все популярнішим у Європі. Ідея полягає у свідомому споживанні заради збереження чистоти довкілля. Українці Еліна Черкас та Ярослав Кашлюк розповіли, як, відштовхуючись від цієї культури, створили концептуальну екокрамницю у Кракові.

Нетиповий магазин під назвою Zero Waste Luzem розташований за адресою Augusta Fieldorfa-Nila, 12. Жителі та туристи Кракова можуть придбати там локальні органічні продукти на вагу, а також екологічну побутову хімію та косметику.

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Від ідеї до реалізації

Культура zero waste передбачає такі 5 принципів:

Refuse (відмовляйся);

Reduce (зменш споживання);

Reuse (використовуй повторно);

Recycle (переробляй);

Rot (компостуй).

Ці принципи врахувало подружжя з України при створенні бізнесу. Першу в Кракові крамницю "без відходів" емігранти відкрили в травні 2020 року.

Ідея виникла як результат перетворення проблеми на можливість. Ми намагаємося вести екологічний спосіб життя, який, зокрема, полягає у купівлі продуктів без упакування та інших товарів, що не шкодять навколишньому середовищу,

– діляться засновники Zero Waste Luzem.

Пара розповідає, що раніше у Кракові не було відповідних місць для зручних екосвідомих покупок. У пошуках необхідних товарів активістам доводилося їздити у різні кінці міста. Це і спонукало сім'ю створити корисний бізнес самотужки.

До відкриття магазину в Польщі українці поставилися дуже відповідально: вивчали досвід подібних крамниць, читали літературу, відвідали схожі локації у Львові, Варшаві та кількох містах Франції.

Еліна та Ярослав зазначають, що втілення задуму було важливе дня них. На той час українці вже давно сортували сміття та пропагували стиль "життя без відходів". Їм хотілося робити щось хороше для планети, майбутнього та оточення.

Для нас найголовніше було створити відкритий простір, де можна не лише купити необхідні товари, але й поговорити про екологічний стиль життя, дізнатися більше на цю тему,

– додають бізнесмени.

На думку героїв статті, у наш час споживацтво набуло небезпечних масштабів. Люди потрапляють під вплив реклами та здійснюють неконтрольовані покупки. Натомість свідомий мінімалістичний стиль життя передбачає турботу про власне здоров'я та довкілля. А ще розумні покупки захищають гаманці від спустошення. Якщо купувати в екокрамниці товари на вагу та у своїй тарі, то вийде дешевше, ніж у звичайному магазині.

Еліна Черкас та Ярослав Кашлюк / Фото UAinKRAKOW

У чому унікальність крамниці українців

Українці пропонують товари, у яких мінімальний рівень вуглецевого впливу. Так, деякі виробники навіть привозять їм свою продукцію велосипедом.

Упакування товару, який приїжджає у магазин, правильно сортується. Інколи віддається до повторного користування новим власникам. Єдине, що не сортується в магазині – це скотч. Його українці вимушені викидати до змішаного сміття.

Упакуванням після косметики ми даємо друге життя: віддаємо назад виробникам або використовуємо в магазині. Отож, клієнти активно приносять нам різні баночки з-під дезодорантів, зубної пасти, кремів тощо. Упакування з-під харчових продуктів сортуємо, поліпропіленові мішки з-під круп роздаємо на фейбук-групах, каністри з-під рідин до прання та прибирання зберігаємо, а потім гуртом надсилаємо до виробника, щоб він міг їх знову наповнити,

– розповідають власники крамниці.

Еліна та Ярослав впевнені, що немає людей, яким нецікавий рух zero waste. Варто лише краще пізнати цю тему та налаштуватися на корисні зміни.