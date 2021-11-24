Ножове поранення та вистріл: у Польщі стався конфлікт між українцем та поліцейськими

Інцидент трапився у селі Пасечник (Нижньосілезьке воєводство) в понеділок, 22 листопада. Українець нібито напав на одного з правоохоронців з ножем, а пізніше поліцейські вистрілили у правопорушника.

Про це повідомляє місцева поліція. Українець на час конфлікту був у стані алкогольного сп'яніння.

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Деталі сутички

Ввечері, близько 21:00, місцеві правоохоронці отримали виклик, що група підозрілих осіб перебуває на приватній території з невідомою метою. При цьому в одного з чоловіків при собі є ніж. На місце одразу вирушили два наряди поліції.

Коли поліцейські опинилися на місці, то застали там чоловіка, який рухався у напрямку правоохоронців та розмахував ножем. Поліцейські наказали йому відкинути зброю. Чоловік проігнорував наказ та продовжив наближатися до поліцейського авто. Пізніше нападник поранив одного з правоохоронців у руку.

Нападником виявився 48-річний громадянин України. Затримати його, як кажуть у поліції, було нелегко, бо він проявляв агресію та не реагував на попереджувальні постріли поліцейських. Він продовжив нападати на вартових, доки один з поліцейських не вистрілив злочинцю у ногу.

З отриманим пораненням українця доставили до лікарні. Також його організм перевірили на тверезість – і виявили 2 проміле алкоголю.

Про те, яке покарання чекає українця, поліцейські поки не повідомили.

, у Мазовецькому воєводстві нещодавно затримали 25-річного українця. Хлопець не дотримувався самоізоляції та роз'їжджав містом на авто після вживання алкоголю.