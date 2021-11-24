Про це повідомляє місцева поліція. Українець на час конфлікту був у стані алкогольного сп'яніння.
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Деталі сутички
Ввечері, близько 21:00, місцеві правоохоронці отримали виклик, що група підозрілих осіб перебуває на приватній території з невідомою метою. При цьому в одного з чоловіків при собі є ніж. На місце одразу вирушили два наряди поліції.
Коли поліцейські опинилися на місці, то застали там чоловіка, який рухався у напрямку правоохоронців та розмахував ножем. Поліцейські наказали йому відкинути зброю. Чоловік проігнорував наказ та продовжив наближатися до поліцейського авто. Пізніше нападник поранив одного з правоохоронців у руку.
Нападником виявився 48-річний громадянин України. Затримати його, як кажуть у поліції, було нелегко, бо він проявляв агресію та не реагував на попереджувальні постріли поліцейських. Він продовжив нападати на вартових, доки один з поліцейських не вистрілив злочинцю у ногу.
З отриманим пораненням українця доставили до лікарні. Також його організм перевірили на тверезість – і виявили 2 проміле алкоголю.
Про те, яке покарання чекає українця, поліцейські поки не повідомили.