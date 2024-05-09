Саме її визнали найкрасивішою країною світу за версією читачів. Вона змістила з першого місця торішнього лідера опитування Італію.

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Нову Зеландію визнали найкрасивішою країною світу

В рейтингу, складеному експертами, ця країна отримала похвалу за свої захопливі краєвиди та різноманітний ландшафт. Туристів особливо вражає перехід від пишних зелених гірських вершин до мальовничих пляжів.

На другому місці в рейтингу опинилася вже згадана вище Італія, де "кожен може знайти собі щось до смаку", а замкнула трійку лідерів Канада з її "дивовижними краєвидами та неймовірною дикою природою".

Нову Зеландію визнали найкрасивішою країною світу
Нову Зеландію визнали найкрасивішою країною світу / Фото Unsplash

Ось 10 найкрасивіших країн світу 2024:

  1. Нова Зеландія,
  2. Італія,
  3. Канада,
  4. Швейцарія,
  5. Франція,
  6. Велика Британія,
  7. Норвегія,
  8. Австралія,
  9. Греція,
  10. Південна Африка.

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