Саме її визнали найкрасивішою країною світу за версією читачів. Вона змістила з першого місця торішнього лідера опитування Італію.
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Нову Зеландію визнали найкрасивішою країною світу
В рейтингу, складеному експертами, ця країна отримала похвалу за свої захопливі краєвиди та різноманітний ландшафт. Туристів особливо вражає перехід від пишних зелених гірських вершин до мальовничих пляжів.
На другому місці в рейтингу опинилася вже згадана вище Італія, де "кожен може знайти собі щось до смаку", а замкнула трійку лідерів Канада з її "дивовижними краєвидами та неймовірною дикою природою".
Нову Зеландію визнали найкрасивішою країною світу / Фото Unsplash
Ось 10 найкрасивіших країн світу 2024:
- Нова Зеландія,
- Італія,
- Канада,
- Швейцарія,
- Франція,
- Велика Британія,
- Норвегія,
- Австралія,
- Греція,
- Південна Африка.
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