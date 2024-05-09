Именно ее признали самой красивой страной мира по версии читателей. Она сместила с первого места прошлогоднего лидера опроса Италию.

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Новую Зеландию признали самой красивой страной мира

В рейтинге, составленном экспертами, эта страна получила похвалу за свои захватывающие пейзажи и разнообразный ландшафт. Туристов особенно поражает переход от пышных зеленых горных вершин к живописным пляжам.

На втором месте в рейтинге оказалась уже упомянутая выше Италия, где "каждый может найти себе что-то по вкусу", а замкнула тройку лидеров Канада с ее "удивительными пейзажами и невероятной дикой природой".

Новую Зеландию признали самой красивой страной мира
Новую Зеландию признали самой красивой страной мира / Фото Unsplash

Вот 10 самых красивых стран мира 2024 года:

  1. Новая Зеландия,
  2. Италия,
  3. Канада,
  4. Швейцария,
  5. Франция,
  6. Великобритания,
  7. Норвегия,
  8. Австралия,
  9. Греция,
  10. Южная Африка.

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