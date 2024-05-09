Именно ее признали самой красивой страной мира по версии читателей. Она сместила с первого места прошлогоднего лидера опроса Италию.
Читайте также Идеально для летнего отдыха: 15 самых красивых пляжей в Европе
Новую Зеландию признали самой красивой страной мира
В рейтинге, составленном экспертами, эта страна получила похвалу за свои захватывающие пейзажи и разнообразный ландшафт. Туристов особенно поражает переход от пышных зеленых горных вершин к живописным пляжам.
На втором месте в рейтинге оказалась уже упомянутая выше Италия, где "каждый может найти себе что-то по вкусу", а замкнула тройку лидеров Канада с ее "удивительными пейзажами и невероятной дикой природой".
Новую Зеландию признали самой красивой страной мира / Фото Unsplash
Вот 10 самых красивых стран мира 2024 года:
- Новая Зеландия,
- Италия,
- Канада,
- Швейцария,
- Франция,
- Великобритания,
- Норвегия,
- Австралия,
- Греция,
- Южная Африка.
Заметим, ранее Заграница 24 предлагал материал "Куда поехать на море в мае 2024 года". Спойлер: найдутся варианты на любой вкус и кошелек.