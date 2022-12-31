Більше спати та менше переживати: найпопулярніші новорічні обіцянки серед жителів Чехії

Нам властиво давати собі обіцянки. А особливо напередодні Нового року – тоді жителі з різних куточків світу часто планують "почати життя заново" та формулюють завдання й цілі на майбутні 12 місяців.

Мабуть, кожен з нас хоч раз обіцяв собі, що в новому році уже точно час щось змінювати, знаходити, покидати і починати. Щоправда, такі обіцянки дещо різняться в залежності від країни. А як щодо Чехії?

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Які новорічні обіцянки дають чехи

Маркетингова агенція Rondo Data провела опитування серед 1053 респондентів, аби з'ясувати, які новорічні обіцянки найчастіше дають собі чехи. Найпоширенішою відповіддю була мета "схуднути". Крім цього, багато опитаних давали собі не одну обіцянку. Ось список найпоширеніших із них:

Схуднути – 266 відповідей

Почати правильно харчуватися – 214

Більше не давати жодних новорічних обіцянок – 196

Менше переживати – 192

Кинути курити – 168

Більше заробляти – 148

Більше займатися спортом – 147

Більше спати – 111

Більше відпочивати – 107

Приділяти більше уваги сім'ї – 102

Інше – 92

Знайти дівчину / бойфренда – 73

Змінити місце проживання / переїхати в інше місто – 66

Вивчити іноземну мову – 61

Змінити роботу – 55

Поліпшити баланс між роботою та вільним часом – 50

Обмежити вживання алкоголю – 42

Пити менше кави – 22

Новорічну обіцянку дати легко, а от дотриматися її – зовсім інша справа. Тож дослідження показало, що жителі Чехії здебільшого швидко відмовляються від своїх планів. До лютого їх продовжує дотримуватися лише 50% опитаних, а до березня – 30%. Протягом усього року свої обіцянки виконують лише 5% респондентів.