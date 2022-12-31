Пожалуй, каждый из нас хоть раз обещал себе, что в новом году уж точно пора что-то менять, находить, броать и начинать. Правда, такие обещания несколько отличаются в зависимости от страны. А как насчет Чехии?

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Какие новогодние обещания дают чехи

Маркетинговое агентство Rondo Data провело опрос среди 1053 респондентов, чтобы выяснить, какие новогодние обещания чаще всего дают себе чехи. Самым распространенным ответом была цель "похудеть". Кроме этого, многие опрошенные давали себе не одно обещание. Вот список наиболее распространенных из них:

Похудеть – 266 ответов

Начать правильно питаться – 214

Больше не давать никаких новогодних обещаний – 196

Меньше переживать – 192

Бросить курить – 168

Больше зарабатывать – 148

Больше заниматься спортом – 147

Больше спать – 111

Больше отдыхать – 107

Уделять больше внимания семье – 102

Другое – 92

Найти девушку / бойфренда – 73

Изменить место жительства / переехать в другой город – 66

Выучить иностранный язык – 61

Сменить работу – 55

Улучшить баланс между работой и досугом – 50

Ограничить употребление алкоголя – 42

Пить меньше кофе – 22

Новогоднее обещание дать легко, а вот выполнить его – совсем другое дело. Так что исследование показало, что жители Чехии в большинстве своем быстро отказываются от своих планов. К февралю их продолжает придерживаться только 50% опрошенных, а к марту – 30%. В течение всего года свои обещания выполняют только 5% респондентов.