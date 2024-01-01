Найпершими у новий 2024 рік увійшли острівні країни Тихого океану та Нова Зеландія. А останніми вже сьогодні відсвяткували в Самоа. Як Новий рік крокував планетою і де були найяскравіші феєрверки – далі в матеріалі.

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Нова Зеландія

Окленд у Новій Зеландії зустрів 2024 рік потужним феєрверком на культовій міській вежі Sky Tower. Ось який ефектний вигляд це мало.

Австралія

Австралійці традиційно яскраво почали новий рік біля Оперного театру в Сіднеї. Цього року тут використали близько 8,5 тонн феєрверків, які осяяли небо над мостом Харбор-Брідж.

Новорічний салют у Сіднеї / Фото Dan Himbrechts (EPA)

Китай

Традиційний китайський Новий рік настане аж 10 лютого. Але жителі країни також святкують і 1 січня. Цього року Гонконг влаштував видовищне лазерне шоу над гаванню Вікторія. Пекін також відзначив масовим святкуванням в центрі міста.

Гонконг святкував лазерним шоу та салютом / Фото Leung Man Hei (EPA)

Веселощі в Пекіні / Фото Associated Press

ОАЕ

В Об'єднаних Арабських Еміратах вміють робити потужні світлові та піротехнічні шоу. Цього разу в Дубаї вкотре влаштували видовищну програму біля хмарочоса Бурдж Халіфа. Цю неймовірну красу просто треба побачити.

Туреччина

У Стамбулі новорічну ніч зустрічають у кількох популярних районах міста. Багато людей зібралися на площі Таксім. Саме у момент відліку до початку нового року традиційно роблять пропозиції руки та серця. Ось, ймовірно, одна з таких пар у Стамбулі.

Закохані на площі Таксім у момент настання 2024 року / Фото Emrah Gürel (AP)

Франція

Французи та туристи традиційно збираються на святковий відлік до Тріумфальної арки в Парижі. Єлисейські поля повністю заповнюються охочими розділити цей момент в одному з найкрасивіших місць у світі. Над аркою опівночі запускають святковий феєрверк. Цей рік буде особливим для Франції, адже столиця країни приймає Олімпіаду-2024.

Люди зібралися на святкування в Парижі / Фото Aurelien Morissard (AP Photo)

Велика Британія

Святкові салюти прогриміли довкола колеса огляду Лондонське око та Вестмінстерського палацу. Під час цього дійства використали фрагменти з коронації Карла ІІІ та неймовірне шоу дронів. Погляньте, як це було.

США

Традиційне святкування на Таймс-сквер у Нью-Йорку опівночі зібрало десятки тисяч людей. І всіх їх засипали кольоровим конфетті. Як і завжди, тут "‎впала" яскрава куля, яка сповіщає про настання Нового року.

Барвисте святкування на Таймс-сквер / Фото John Angelillo (UPI Photo)

Світ яскраво увійшов у новий рік Зеленого Дерев'яного Дракона. На жаль, таких яскравих святкувань не могло бути цього року в Україні. Але українці точно загадали спільне новорічне бажання, яке має наблизити нашу перемогу. Воно обов'язково здійсниться і українські міста покажуть усьому світові, як вони вміють святкувати.