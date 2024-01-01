Самыми первыми в новый 2024 вошли островные страны Тихого океана и Новая Зеландия. А последними уже сегодня отпраздновали в Самоа. Как Новый год шагал по планете и где были самые яркие фейерверки – дальше в материале.

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Новая Зеландия

Окленд в Новой Зеландии встретил 2024-й мощным фейерверком на культовой городской башне Sky Tower. Вот как эффектно это выглядело.

Австралия

Австралийцы традиционно ярко начали новый год у Оперного театра в Сиднее. В этом году здесь использовали около 8,5 тонн фейерверков, озаривших небо над мостом Харбор-Бридж.

Новогодний салют в Сиднее / Фото Dan Himbrechts (EPA)

Китай

Традиционный китайский Новый год наступит 10 февраля. Но жители страны тоже празднуют и 1 января. В этом году Гонконг устроил зрелищное лазерное шоу над гаванью Виктория. Пекин также отметил массовым празднованием в центре города.

Гонконг праздновал лазерным шоу и салютом / Фото Leung Man Hei (EPA)

Веселье в Пекине / Фото Associated Press

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах умеют делать мощные световые и пиротехнические шоу. На этот раз в Дубае в опять устроили зрелищную программу у небоскреба Бурдж-Халифа. Эту невероятную красоту просто нужно увидеть.

Турция

В Стамбуле новогоднюю ночь встречают в нескольких популярных районах города. Многие собрались на площади Таксим. Именно в момент отсчета в начале нового года традиционно делают предложения руки и сердца. Вот, вероятно, одна из таких пар в Стамбуле.

Влюбленные на площади Таксим в момент наступления 2024 года / Фото Emrah Gürel (AP)

Франция

Французы и туристы традиционно собираются на праздничный отсчет возле Триумфальной арки в Париже. Елисейские поля полностью заполняются желающими разделить этот момент в одном из самых красивых мест в мире. Над аркой в полночь запускают праздничный фейерверк. Нынешний год будет особенным для Франции, ведь столица страны принимает Олимпиаду-2024.

Люди собрались на празднование в Париже / Фото Aurelien Morissard (AP Photo)

Великобритания

Праздничные салюты прогремели возле колеса обозрения London Eye и Вестминстерского дворца. Во время этого действа использовали фрагменты из коронации Карла III и невероятное шоу дронов. Взгляните, как это было.

США

Традиционное празднование на Таймс-сквер в Нью-Йорке в полночь собрало десятки тысяч человек. И всех их засыпали цветным конфетти. Как и всегда, здесь "упал" яркий шар, который знаменует наступлении Нового года.

Красочное празднование на Таймс-сквер / Фото John Angelillo (UPI Photo)

Мир вошел в новый год Зеленого Деревянного Дракона. К сожалению, таких ярких празднований не могло быть в этом году в Украине. Но украинцы точно загадали общее новогоднее желание, которое должно приблизить нашу победу. Оно обязательно сбудется и украинские города покажут всему миру, как они умеют праздновать.