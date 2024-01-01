Новий одяг та ворожіння на шампанському: цікаві традиції новорічної ночі у поляків

У Польщі новий рік зустрічають із друзями або родиною. Поляки полюбляють влаштувати святковий вечір зі своєю сім’єю або піти на гучну вечірку.

Поляки мають свої звичаї і традиції, про які згадують у Новий рік. Про цікаві ритуали Сильвестру, тобто новорічної ночі – читайте далі.

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Традиції новорічної ночі в Польщі

1. У багатьох країнах заведено в новорічну ніч загадувати і спалювати своє бажання на наступний рік. Але не в Польщі. Тут на папірцях пишуть і спалюють не мрії, а проблеми, з якими хочуть розпрощатися. У такий же спосіб можна позбутися від предметів та одягу, які пов'язані з неприємними подіями. Так вони мають швидше забутися.

2. Поляки вірять, що Новий рік обов'язково потрібно зустрічати в новому одязі. Вважається, що це принесе в наступному році успіхи на любовному фронті. Дехто навіть навмисно залишає на новому одязі етикетки.

3. У Польщі не прибирають в останній день року, щоб випадково не "‎вигнати" з оселі удачу, щастя та добробут.

4. Є традиція, що незаміжні дівчата після півночі мають бути дуже уважними і прислухатися. Перше чоловіче ім'я, яке вона почує, буде іменем її майбутнього чоловіка.

5. Новий рік у Польщі зустрічають із повним гаманцем та холодильником. У цьому поляки, як і українці, дотримуються принципу "‎Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш".

6. Також у Польщі полюбляють ворожити на бульбашках шампанського. Великі – віщують значні зміни на наступний рік, а маленькі й швидкі – брак спокою та стабільності.

7. Після того, як годинник проб'є 12 разів, у Польщі відкривають вікна та двері. Так поляки не просто вітають прийдешній рік в оселі, а й прощаються зі старим. Разом з цим відпускаючи всі проблеми й негаразди.

Одним із найкращих місць для святкування новорічної ночі в Польщі є гори. Поляки з різних міст з'їжджаються в останні дні року на гірськолижні курорти в Закопане та Сверадув-Здруй. На гірському схилі, у купальнях або на природі – як можна оригінально відсвяткувати Новий рік у горах Польщі – читайте у цьому матеріалі.