У поляков есть свои обычаи и традиции, о которых вспоминают в Новый год. Об интересных ритуалах Сильвестра, то есть в новогоднюю ночь – читайте дальше.

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Традиции новогодней ночи в Польше

1. Во многих странах принято в новогоднюю ночь загадывать и сжигать свое желание на следующий год. Но не в Польше. Здесь на бумажках пишут и сжигают не мечты, а проблемы, с которыми хотят расстаться. Таким же образом можно избавиться от предметов и одежды, связанных с неприятными событиями. Так они должны быстрее забыться.

2. Поляки верят, что Новый год обязательно нужно встречать в новой одежде. Считается, что это принесет в будущем успехи на любовном фронте. Некоторые даже намеренно оставляют на новой одежде этикетки.

3. В Польше не убирают в последний день года, чтобы случайно не "выгнать" из дома удачу, счастье и благополучие.

4. Есть традиция, что незамужняя девушка после полуночи должна быть очень внимательной и прислушиваться. Первое мужское имя, которое она услышит, будет именем ее будущего мужа.

5. Новый год в Польше встречают с полным кошельком и холодильником. В этом поляки, как и украинцы, придерживаются принципа "Как Новый год встретишь, так его и проведешь".

6. Также в Польше любят гадать на пузырьках шампанского. Большие – предсказывают значительные изменения на следующий год, а маленькие и быстрые – нехватку покоя и стабильности.

7. После того, как часы пробьют 12 раз, в Польше открывают окна и двери. Так поляки не просто приветствуют грядущий год в доме, но и прощаются со старым. При этом отпуская все проблемы и неурядицы.

Одним из лучших мест для празднования новогодней ночи в Польше являются горы. Поляки из разных городов съезжаются в последние дни года на горнолыжные курорты Закопане и Сверадув-Здруй. На горном склоне, в купальнях или на природе – как можно оригинально отпраздновать Новый год в горах Польши – читайте в этом материале.