Новий посол України в Туреччині окреслив пріоритети своєї роботи

Новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар поділився своїми планами щодо роботи. Він запевнив, що пріоритетним напрямком буде підтримка громади.

Дипломат пояснив, що це питання – є чутливим, тож посольство приділятиме йому чимало уваги. Мовиться, зокрема, про поїздки в регіони та підримку українських суботніх шкіл.

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Крім цього, посольство допомогиме українцям облаштовувати приміщення громадських організацій, поповнювати бібліотеки тощо. "Опрацьовуємо й нові формати співпраці. Очікуємо, що громади будуть активними та проявлятимуть ініціативи щодо заходів із представлення України", – зазначив Боднар.

Про досягнення української діаспори

Дипломат наголосив, що посольство України завжди готове до діалогу та співраці з організаціями діаспори. Й відзначив, що вже вдалося багато чого досягнути протягом минулих років. Адже більшість українських громад набули офіційного статусу, а в країні діють українські суботні школи, творчі колективи.

Українська громада в світі й в Туреччині зокрема – це потужна сила з представлення України, її інтересів за кордоном,

– підкреслив посол.

Зазначимо, що Боднара призначили послом України у Туреччині у липні 2021 року. На початку листопада він вручив вірчі грамоти президенту Реджепу Ердогану й офіційно приступив до виконання обов'язків. Дипломат вже працював у цій у країні – в 2015 році він генеральним консулом України в Стамбулі.