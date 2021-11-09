Дипломат объяснил, что этот вопрос – чувствительный, поэтому посольство будет уделять ему немало внимания. Речь идет, в частности, о поездках в регионы и поддержке украинских субботних школ.

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Кроме этого, посольство поможет украинцам обустраивать помещения общественных организаций, пополнять библиотеки и тому подобное. "Прорабатываем и новые форматы сотрудничества. Ожидаем, что общины будут активными и будут проявлять инициативы по мерам по представлению Украины", – отметил Боднар.

О достижениях украинской диаспоры

Дипломат подчеркнул, что посольство Украины всегда готово к диалогу и сотрудничеству с организациями диаспоры. И отметил, что уже удалось многое добиться в течение прошлых лет. Ведь большинство украинских общин получили официальный статус, а в стране действуют украинские субботние школы, творческие коллективы.

Украинская община в мире и Турции в частности – это мощная сила по представлению Украины, ее интересов за рубежом,

– подчеркнул посол.

Отметим, что Боднара был назначен послом Украины в Турции в июле 2021 года. В начале ноября он вручил верительные грамоты президенту Реджепу Эрдогану и официально приступил к исполнению обязанностей. Дипломат уже работал в этой стране – в 2015 году он генеральным консулом Украины в Стамбуле.