Говорят, новый Veturilo призван удовлетворить ожидания даже самых взыскательных пользователей. Рассказываем, какие изменения ждут сервиса по аренде городских велосипедов в Варшаве.

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Что нового сможет предложить пользователям сервис Veturilo

В первую очередь, планируют отказаться от существующих стендов с электрозамком. Поэтому было принято решение построить совершенно новые станции.

Каждая из точек проката будет состоять из обычных стендов в виде так называемых перевернутых букв U.

Стоек будет столько, сколько велосипедов, а это не менее 3000. Все они будут принадлежать городу. Благодаря этому на съемных велосипедах можно будет ездить и вне сезона Veturilo.

Каждый велосипед будет иметь замок для колеса и GPS-приемник. Сама станция также будет оснащена GPS, что позволит определить "район станции", куда следует сдать велосипед.

Кроме этого, благодаря обновлению замков велосипеды можно будет оставлять за пределами станций. Правда, за это придется доплатить.

Новый Veturilo должен иметь максимальное количество велосипедов 5500. Однако основание будет состоять из 3000 велосипедов, закрепленных за 300 станциями по всей Варшаве.

Ожидается, что новый оператор системы будет поставлять стандартные городские велосипеды, которые должны быть удобны, оснащены багажником и большими колесами. Разумеется, они должны быть еще максимально прочными, чтобы выдерживать частое использование, а также "антивандальными", то есть с наименьшим количеством легко отвинчивающихся движущихся деталей.

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Новые цены на велосипеды Veturilo

Ряд нововведений требует пересмотра прейскуранта аренды городских двухколесных. Такое решение входит в компетенцию Варшавского Совета. Технически будет введен гибкий тариф со скидками для некоторых групп (это могут быть, например, студенты, медики, пенсионеры). Конкретные цифры пока не берутся называть.