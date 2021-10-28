Новий офіс Google відкрили у Варшаві: там є навіть кімнати для сну – промовисті фото

Google заохочує своїх працівників повертатися з дистанційної роботи. Для цього компанія облаштовує в офісах кімнати для відпочинку та дозвілля.

Компанія орендує верхню половину варшавського хмарочоса The Warsaw Hub. Мовиться загалом про 14 поверхів будівлі (з 18 по 31).

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Наразі офіс відвідують за власним бажанням. Втім, компанія має намір використати модель "3+2". Вона передбачає перебування в офісі не менше ніж 3 дні на тиждень. Поверхи офісу вирішили назвати на честь регіонів Польщі. Перші співробітники Google розпочали там працювати у вівторок, 26 жовтня.

Більшість з них – інженери, які займаються хмарними технологіями. У компанії стверджують, що Центр розробки хмарних технологій Google стане найбільшим офісом такого типу в Європі. Мовляв, він зможе розмістити понад 1 000 людей.

Ми бачимо Варшаву як "хмарну столицю Європи". Тут можна добре жити та розвивати кар'єру,

– зазначила Магдалена Котлярчик, директор Google Polska.

Очолив новий офіс віцепрезидент Google Ден Декаспер. Найближчим часом він переїде зі США до польської столиці. "Наш центр у Варшаві – місце, де команди працюватимуть над розробкою найпередовіших рішень, продуктів та послуг для хмарних обчислень", – пояснив Декаспер.

Як облаштований новий офіс Google у Варшаві

Співробітників Google забезпечили максимальний комфорт під час перебування в офісі. Водночас для них облаштували й низку кімнат, в яких вони зможуть відпочити та розслабитися після робочого дня. У будівлі є тренажерний зал, бібліотека, ігрова кімната й навіть кімната, де можна поспати.

У Варшаві з'явився новий офіс Google / Фото The Warasw

На одному з поверхів облаштована аудиторія, в якій може розміститися до 100 людей. Там планують проводити навчання для компаній, які використовуватимуть хмарні технології Google. Також облаштовані майстерні та студія UXLab – для організації майстер-класів з UX-дизайну продуктів та послуг.

Чим ще вражає офіс у The Warsaw Hub