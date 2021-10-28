Компания арендует верхнюю половину варшавского небоскреба The Warsaw Hub. Речь идет в общей сложности о 14 этажах здания (с 18 по 31).

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В настоящее время офис посещают по собственному желанию. Впрочем, компания намерена использовать модель "3+2". Она предусматривает пребывание в офисе не менее 3 дней в неделю. Этажи офиса решили назвать в честь регионов Польши. Первые сотрудники Google там начали работать во вторник, 26 октября.

Большинство из них – инженеры, занимающиеся облачными технологиями. В компании утверждают, что Центр разработки облачных технологий Google станет самым большим офисом такого типа в Европе. Мол, он сможет разместить более 1 000 человек.

Мы видим Варшаву как "облачную столицу Европы". Здесь можно хорошо жить и развивать карьеру,

– отметила Магдалена Котлярчик, директор Google Polska.

Возглавил новый офис вице-президент Google Дэн Декаспер. В ближайшее время он переедет из США в польскую столицу. "Наш центр в Варшаве – место, где команды будут работать над разработкой передовых решений, продуктов и услуг для облачных вычислений", – пояснил Декаспер.

Как обустроен новый офис Google в Варшаве

Сотрудникам Google обеспечили максимальный комфорт во время пребывания в офисе. В то же время для них обустроили ряд комнат, в которых они смогут отдохнуть и расслабиться после рабочего дня. В здании есть тренажерный зал, библиотека, игровая комната и даже комната, где можно поспать.

В Варшаве появился новый офис Google / Фото The Warasw

На одном из этажей обустроена аудитория, в которой может разместиться до 100 человек. Там планируют проводить обучение для компаний, которые будут использовать облачные технологии Google. Также обустроены мастерские и студия UXLab – для организации мастер-классов по UX-дизайну продуктов и услуг.

Чем еще поражает офис в The Warsaw Hub