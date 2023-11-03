З Варшави до Альп: новий нічний потяг курсуватиме через три країни

Польська PKP Intercity підтвердила запуск нового нічного сполучення Варшава – Мюнхен. Потяги почнуть курсувати з 10 грудня.

Після довгої перерви було встановлено нове нічне сполучення з Німеччиною. Пасажири тепер можуть пересуватися між столицями протягом приблизно 14 годин, проїжджаючи по дорозі три європейські країни.

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Новий нічний потяг буде курсувати через Австрію та Чехію

За погодженням з австрійськими (ÖBB) та німецькими (DB) залізницями, новий маршрут поїзда EN Chopin (Шопен) було продовжено до Мюнхена. Можна розглядати цей потяг як зручний спосіб добратися до альпійських гір.

Окрім групи вагонів до Мюнхена, "Шопен" також курсуватиме з Варшави групою вагонів до Праги, які перечіплятимуть у Богумін, та групою вагонів до Будапешта, які перечіплятимуть у Бржецлав,

– заявили у PKP Intercity.

Інформації про ціни квитків наразі немає.

Деталі нового напрямку:

Мюнхен – Варшава

Мюнхен Hbf 18:35 – Мюнхен Ost – Розенгайм – Зальцбург – Аттнанг-Пухгайм – Санкт-Пельтен – Відень 23:07 – Бржецлав – Острава – Богумін – Зебжидовіце – Чеховіце-Дзедзіце – Освенцим – Краків 6:07 – Мехув – Влощова – Варшава 8:51.

Варшава – Мюнхен

Варшава 19:59 – Влощова – Мехув – Краків – Освенцим – Чеховіце-Дзедзіце – Зебжидовіце – Богумін – Острава – Бржецлав – Відень 4:49 – Санкт-Пельтен – Аттнанг-Пухгайм – Зальцбург – Розенгайм – Мюнхен Ost – Мюнхен Hbf 10:01.

Маршрут поїзда не проходитиме через Катовіце. Як і раніше, EC Chopin буде використовувати лінію через Освенцим та Чеховіце-Дзедзіце.

Новий нічний потяг буде курсувати через три країни / Фото UnSplash

УЗ запустить потяг з Чернівців до Варшави

Укрзалізниця ініціювала початок продажу квитків на новий маршрут. Мовиться про потяг, який з'єднає Буковину з Польщею, забезпечуючи зручну можливість подорожі пасажирів в обох напрямках.

Перші рейси вирушать вже у листопаді. Так, на сайті Укрзалізниці вказано, що поїзд з Варшави до Чернівців прибуде 14 листопада. Водночас у зворотному напрямку перший рейс вирушить 15 листопада. Йдеться про потяг з пересадкою у Раві-Руській.

Вперше за 18 років зі Львова можна дістатися потягом до Варшави

15 жовтня "‎Укрзалізниця" вперше за 18 років запустила поїзд між Львовом та Варшавою із пересадкою на станції Рава-Руська. За один рейс потяг може перевозити до 200 пасажирів.

Так, потяг Львів – Варшава сполучає 10 українських міст та 2 польських. Проходження прикордонного та митного контролю передбачено на станції "Рава-Руська". Там пасажири здійснюватимуть пересадку на польський потяг. Розклад руху розробили таким чином, щоб зі зручними пересадками можна було доїхати до столиці Польщі з інших міст на заході України: Коломиї, Івано-Франківська, Стрия, Моршина, Калуша та Брюховичів.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, а вартість – від 1 188 гривень.